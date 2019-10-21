Первый международный фестиваль короткометражного кино Золотой теленок открылся в воскресенье в Кирове. Жюри предстоит выбрать лучшие комедии из ста работ, созданных участниками Клуба веселых и находчивых.

Первый международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" открылся в воскресенье в Кирове. Жюри предстоит выбрать лучшие комедии из ста работ, созданных участниками Клуба веселых и находчивых.Из прошедших предварительный отбор 100 фильмов (а всего было заявлено более 600) жюри выберет 16 лучших; их покажут 23 октября.Призовой фонд — миллион рублей. Победителям будет предложена работа в компаниях "Росвидео" и "КВН Продакшн". Кроме того, победители получат статуэтки "Золотой теленок", это, по словам организаторов, своеобразная дань отцам-основателям комедийного жанра Илье Ильфу и Евгению Петрову.