К его тушению привлекалось 19 человек

Днём, 20 октября, в МЧС сообщили о возгорании частного жилого дома на ул. Зеленая, 37 в с. Лемешки, Гусь-Хрустального района. На место незамедлительно выехали пожарные владимирского гарнизона, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Спасателям удалось быстро потушить пожар, но огонь уже к тому времени охватил слишком большую площадь, из-за чего дом сгорел практически дотла. Общая площадь пожара составила 156 кв. м. К счастью, никто не пострадал.К ликвидации горения привлеклось 7 машин и 19 человек. МЧС России по Владимирской области предупреждает, в случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».