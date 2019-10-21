Экс-участница телестройки Ирина Пинчук увеличила грудь. В личном Инстаграм звезда шоу Дом-2 рассказала о самочувствии.

Экс-участницателестройки Ирина Пинчук увеличила грудь. В личном "Инстаграм" звезда шоу "Дом-2"рассказала о самочувствии.24-летняяИрина Пинчук опубликовала видео из больничной палаты. На записи она отходит отнаркоза с кислородной маской на лице. Девушку пробивает дрожь. После тревожныекадры сменяются более спокойными, на них звезде шоу "Дом-2" становится лучше."Моямаленькая Памела Андерсон", – обращается к ней возлюбленный Арай Чобанян.Отметим,что в Чобанян дежурил у постели Пинчук. Он помогал избраннице пройти чрез непростоймомент, хотя сам накануне тоже пережил операцию. Молодой мужчина исправил себеформу носа.После в"Сторис" Ирина показала, как возлюбленный гуляет с ней по больничному коридору.Пара движется крайне медленно. Звезды с юмором относятся кпроисходящему."Я вамтак скажу: это наша самая романтическая прогулка. Идем: я, Ира, в пакете кровь ее.Это просто невероятно, как будто нам по 80 лет", – смеется Арай Чобанян.Также ИринаПинчук сообщила, что многие не поддержали ее решение сделать пластику. Подписчики раскритиковали идею девушки."Абсолютноне понимаю неаргументированный негатив. Ребят, не надо нервничать. Вы не хотитеделать грудь? Вы за натуральную красоту? Вы ходите натуральные все такие отприроды, красивые, вас все устраивает. Я захотела сделать грудь – я будуходить, как вы говорите, с силиконовыми шарами и буду радоваться. Это мне впервую очередь нравится", – высказалась звезда .