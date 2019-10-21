В Питере маршрутка врезалась в трамвай и перевернулась, более 10 человек получили ранения. Инцидент произошел на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе.

В Питере маршрутка врезалась в трамвай и перевернулась, более 10 человек получили ранения. Инцидент произошел на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе.Сейчас на месте работает полиция. В соцсетях очевидцы пишут, что ПДД нарушил водитель маршрутки: он ехал на красный, передает "Интерфакс".