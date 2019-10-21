Авария произошла накануне около пяти часов вечера. Виновник аварии - 20-летний водитель.

Один из участников ДТП в Суздальском районе выложил видео в сеть. около пяти часов вечера. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, виновник аварии - 20-летний водитель. Его машина «Датсун» врезалась в стоящую на повороте «Шевроле-Нива». От удара «Ниву» выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Фордом». От удара иномарка улетела в кювет. В ГИБДД отмечают, что водитель «Датсун» неправильно выбрал скорость движения. Кстати, стаж его вождения - меньше года. Сейчас он в больнице, остальные участники ДТП не пострадали.Екатерина Гусева