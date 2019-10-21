О списании со счета 150 000 рублей жительница г. Струнино сразу же доложила в полицию.

О списании со счета 150 000 рублей жительница г. Струнино сразу же доложила в полицию.Сама она деньги не тратила, а банковскими картами давно уже не пользовалась. В ходе следствия выяснилось, что карту у потерпевшей похитил сантехник, который приходил накануне. Он воспользовался моментом, когда хозяйка вышла из квартиры, и вытащил из кошелька и карты и листочек с пин-кодами к ним. На момент задержания похититель успел оплатить несколько покупок, оставшуюся на карте сумму обналичил, чтобы погасить свои долги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.