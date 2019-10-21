В столицу на этой неделе, по данным синоптиков, вернется весна. Днем столбики термометров будут показывать до +14 градусов, ночью до +8.

В столицу на этой неделе, по данным синоптиков, вернется весна. Днем столбики термометров будут показывать до +14 градусов, ночью до +8.Эти показатели на шесть градусов выше климатической нормы и больше характерны для майского климата. Причем такая погода продержится до конца недели.Температуру выше климатической нормы синоптики прогнозируют и в других регионах страны. Теплая погода ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, передает телеканал "Россия 24".