Телеведущий Владимир Соловьев не перестает удивлять россиян. Стало известно, что его имя попало на страницы книги рекордов Гиннесса.

Телеведущий Владимир Соловьев не перестает удивлять россиян. Стало известно, что его имя попало на страницы книги рекордов Гиннесса.Журналист побил рекорд пребывания в эфире в течение одной недели. В марте время его трансляций составило 25 часов 53 минуты и 57 секунд, сообщается на сайте Книги.Сам Соловьев утверждает, что пока никаких изменений в жизни не заметил. "Ростом точно выше не стал, цвет волос не изменился, цвет глаз тоже. Самоиронию не потерял", – пошутил Владимир Рудольфович.По его словам, он не прилагал особых усилий для достижения такого результата и уж точно не планировал оказаться на страницах Книги рекордов Гиннесса. Соловьев всю жизнь много работал и всегда получал от этого удовольствие. Ему действительно нравится такой ритм, он называет его своим образом жизни."Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжелой работе: восемь часов и давай домой. Нет. Просто я люблю то, чем занимаюсь и для меня это форма жизни, если угодно. Форма существования интеллектуальных белковых тел", – признался телеведущий в эфире.15 Окт 2019 в 12:58 PDT