На межрегиональном турнире в Рязани каждая из наших команд одержала по четыре победы в четырех матчах.

Владимирские команды "Форвард" и "Генератор" вышли в финал всероссийского футбольного проекта ОНФ "Уличный красава". На межрегиональном турнире в Рязани каждая из наших команд одержала по четыре победы в четырех матчах. Напомним, в соревнованиях принимают участие только дворовые футболисты - то есть ребята, никогда не занимавшиеся в спортивных школах. Финальные игры пройдут с 1 по 3 ноября в Москве. Главный приз - футбольная площадка, которая будет установлена в городе команды-победителя.Никита Тарбеев