От опасных переходов и открытых люков до гаражей и заброшенных строек. Сделать дорогу в школу безопасной для детей призывают активисты регионального отделения ОНФ

От опасных переходов и открытых люков до гаражей и заброшенных строек. Сделать дорогу в школу безопасной для детей призывают активисты регионального отделения ОНФ. Свой "сигнал" общественникам может направить каждый житель Владимирской области.Активисты ОНФ продолжают мониторинг по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов. В центре внимания- не только переходы и люки, но и ветхие промышленные конструкции, гаражи, заброшенные стройки, стаи беспризорных собак. Если вам известно о потенциально опасных участках на пути ребёнка, сообщите по электронной почте в штаб ОНФ. Все сигналы и предложения жителей направят в региональные и муниципальные органы власти, МВД и контролирующие ведомства.