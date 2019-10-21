Матвей Телицин погиб в авиакатастрофе в 44-ом году, в Собинском районе. Раскопки в течение недели проходили в полях у деревни Кузьмино.

Матвей Телицин погиб в авиакатастрофе в 44-ом году, в Собинском районе. Раскопки в течение недели проходили в полях у деревни Кузьмино. На 7-ми метровой глубине была найдена кабина самолета ЛА-5 с телом пилота.Это металлические детали парашюта, которым 24-летний летчик так и не смог воспользоваться. При себе у него были кошелек с 1200 рублями - месячная зарплата пилота, - портсигар и книжка кандидата во всероссийскую компартию большевиков. Останки будут переданы семье племянника пилота Александра Телицина - их родственники собираются захоронить рядом с могилой отца летчика в поселке Шилово Рязанской области. Напомним, в июле 1944 года младший лейтенант Матвей Телицин сдавал госэкзамен на аэродроме в селе Ундол, после которого он должен был отправиться на фронт, но во время учебного боя с инструктором, курсант не справился с управлением, и самолет свалился в штопор. Из-за нехватки свободных рук, извлечь из земли машину и тело летчика персонал аэродрома не смог.