Владимирскому хлебокомбинату - 90. К юбилею предприятия около его здания появилась многофигурная скульптура, посвященная промышленному хлебопечению.

Владимирскому хлебокомбинату - 90. К юбилею предприятия около его здания появилась многофигурная скульптура, посвященная промышленному хлебопечению. Это первый в России памятник посвященный этой отрасли.У заводской проходной теперь установлен символ отрасли. Многофигурная скульптура. Пожилая женщина в отдалении. Это на их хрупкие плечи в годы войны легла вся тяжесть труда хлебопека. Одна из таких тружениц 95-летняя Людмила Григорьевна Лебедева принимала участие в торжественном открытии памятника. 40-лет ветеран войны и труда отдала только Владимирскому хлебокомбинату. А в отрасли начинала работать еще в войну.Людмила Лебедева, ветеран войны, ударник социалистического труда: «Очень тяжелый труд, а сейчас все механизировано. А у нас было очень много тяжелого труда. Народ не держался. Рабочих не хватало».Профессия хлебопека - считается мужской. Слишком тяжелый труд. Во время войны бронь получили лишь мужчины-инвалиды. Они стали инженерами-технологами. Это благодаря им выпуск хлеба - стратегического продукта - ни на минуту не прекращался. Дань уважения этим людям - их образ отлит в металле. Рядом с ними девочка. Символ будущего. Объединяет композицию - огромная печь. Она вне времени. Хлеб был, есть и будет во все времена. К своему 90-летию Владимирский хлебокомбинат пришел с отличными результатами.Алексей Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат": «Предприятие, которое развивается, инвестирует, имеет возможность реализовывать самые смелые планы и остается ведущим предприятием не только Владимира и Владимирской области, но и страны в целом».Хлебокомбинат с уверенностью смотрит в будущее. 20 процентов коллектива - молодежь до 30 лет. Средний возраст работников меньше 40. Больше половины управляющего и рабочего потенциала - мужчины. Это очень хорошая тенденция для отрасли. Максим Сапалёв трудится на комбинате 8 лет. До этого работал следователем. Профессией пекаря гордится.Максим Сапалев, пекарь: «Меня всегда привлекали какие-то основополагающие вещи. Мне нравится это. Пекарь - это обычная стандартная профессия. Ничем не хуже других. Банк там и престижные госструктуры».Молодые кадры на предприятии растут как на дрожжах. Начинающие специалисты проходили обучение в Германии. Каждый год мастер-классы, курсы повышения мастерства. Цех рустикальных хлебов, где работает Максим, оснащен эксклюзивным в России оборудованием. Одна такая линия стоит полмиллиона евро. Средняя зарплата около 40 тысяч рублей, минималка - 23 тысячи.Хорошая зарплата и дружный коллектив. Все это стимулирует к дальнейшему развитию. Сегодня АО "Владимирский хлебокомбинат - головное предприятие группы компаний "Delavant". За последние 2,5 года инвестиции в оборудование составили 10 миллионов евро. Это все необходимо для того, чтобы выпекать лучший в России хлеб. Предприятие привлекало лучших специалистов из Франции, Италии и Германии.Олег Омельченко, исполнительный директор АО «Владимирский хлебокомбинат»: «Российских аналогов, позволяющих выпустить продукт того заданного качества, который требуется нам, как людям задающим стандарт в хлебе, недостаточно, поэтому мы, конечно, же используем промышленные способы интеграции. Мы работаем как с отечественными поставщиками оборудования, так и зарубежными, с различными консалтинговыми компаниями, которые позволяют создать уже технологически выверенные схемы. Используя лучшие практики».К юбилею предприятия для его ветеранов была организована экскурсия. Преобразования впечатлили. Бывший начальник цеха номер Ольга Пичугина 38 лет проработала на предприятии.Ольга Пичугина, ветеран труда, бывший начальник цеха №1: “Сердце трепещет. Во-первых, встреча с родными стенами, родного завода, встреча с людьми, которые работали и работают в моем подчинении, и находясь вот в цехе №2 по производству баранок, я нахожу такие большие перемены и я просто радуюсь этому. Завод абсолютно современный».Владимирский хлебокомбинат выпускает ежедневно 160 тонн хлебобулочных изделий в сутки, в ассортименте свыше 240 наименований. Продукция известна во многих регионах страны и за рубежом. Предприятие удостоено сотнями различных российских и международных наград. Благодарность коллективу объявил Президент России Владимир Путин, комбинату также вручена Премия Правительства России в области качества. А руководство предприятия Алексея Лялина и Олега Омельченко к 90-летию комбината наградили Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства.Вера Куликова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».