Владимирскому хлебокомбинату - 90. К юбилею предприятия около его здания появилась многофигурная скульптура, посвященная промышленному хлебопечению.
Владимирскому хлебокомбинату - 90. К юбилею предприятия около его здания появилась многофигурная скульптура, посвященная промышленному хлебопечению. Это первый в России памятник посвященный этой отрасли.
У заводской проходной теперь установлен символ отрасли. Многофигурная скульптура. Пожилая женщина в отдалении. Это на их хрупкие плечи в годы войны легла вся тяжесть труда хлебопека. Одна из таких тружениц 95-летняя Людмила Григорьевна Лебедева принимала участие в торжественном открытии памятника. 40-лет ветеран войны и труда отдала только Владимирскому хлебокомбинату. А в отрасли начинала работать еще в войну.
Людмила Лебедева, ветеран войны, ударник социалистического труда: «Очень тяжелый труд, а сейчас все механизировано. А у нас было очень много тяжелого труда. Народ не держался. Рабочих не хватало».
Профессия хлебопека - считается мужской. Слишком тяжелый труд. Во время войны бронь получили лишь мужчины-инвалиды. Они стали инженерами-технологами. Это благодаря им выпуск хлеба - стратегического продукта - ни на минуту не прекращался. Дань уважения этим людям - их образ отлит в металле. Рядом с ними девочка. Символ будущего. Объединяет композицию - огромная печь. Она вне времени. Хлеб был, есть и будет во все времена. К своему 90-летию Владимирский хлебокомбинат пришел с отличными результатами.
Алексей Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат": «Предприятие, которое развивается, инвестирует, имеет возможность реализовывать самые смелые планы и остается ведущим предприятием не только Владимира и Владимирской области, но и страны в целом».
Хлебокомбинат с уверенностью смотрит в будущее. 20 процентов коллектива - молодежь до 30 лет. Средний возраст работников меньше 40. Больше половины управляющего и рабочего потенциала - мужчины. Это очень хорошая тенденция для отрасли. Максим Сапалёв трудится на комбинате 8 лет. До этого работал следователем. Профессией пекаря гордится.
Максим Сапалев, пекарь: «Меня всегда привлекали какие-то основополагающие вещи. Мне нравится это. Пекарь - это обычная стандартная профессия. Ничем не хуже других. Банк там и престижные госструктуры».
Молодые кадры на предприятии растут как на дрожжах. Начинающие специалисты проходили обучение в Германии. Каждый год мастер-классы, курсы повышения мастерства. Цех рустикальных хлебов, где работает Максим, оснащен эксклюзивным в России оборудованием. Одна такая линия стоит полмиллиона евро. Средняя зарплата около 40 тысяч рублей, минималка - 23 тысячи.
Хорошая зарплата и дружный коллектив. Все это стимулирует к дальнейшему развитию. Сегодня АО "Владимирский хлебокомбинат - головное предприятие группы компаний "Delavant". За последние 2,5 года инвестиции в оборудование составили 10 миллионов евро. Это все необходимо для того, чтобы выпекать лучший в России хлеб. Предприятие привлекало лучших специалистов из Франции, Италии и Германии.
Олег Омельченко, исполнительный директор АО «Владимирский хлебокомбинат»: «Российских аналогов, позволяющих выпустить продукт того заданного качества, который требуется нам, как людям задающим стандарт в хлебе, недостаточно, поэтому мы, конечно, же используем промышленные способы интеграции. Мы работаем как с отечественными поставщиками оборудования, так и зарубежными, с различными консалтинговыми компаниями, которые позволяют создать уже технологически выверенные схемы. Используя лучшие практики».
К юбилею предприятия для его ветеранов была организована экскурсия. Преобразования впечатлили. Бывший начальник цеха номер Ольга Пичугина 38 лет проработала на предприятии.
Ольга Пичугина, ветеран труда, бывший начальник цеха №1: “Сердце трепещет. Во-первых, встреча с родными стенами, родного завода, встреча с людьми, которые работали и работают в моем подчинении, и находясь вот в цехе №2 по производству баранок, я нахожу такие большие перемены и я просто радуюсь этому. Завод абсолютно современный».
Владимирский хлебокомбинат выпускает ежедневно 160 тонн хлебобулочных изделий в сутки, в ассортименте свыше 240 наименований. Продукция известна во многих регионах страны и за рубежом. Предприятие удостоено сотнями различных российских и международных наград. Благодарность коллективу объявил Президент России Владимир Путин, комбинату также вручена Премия Правительства России в области качества. А руководство предприятия Алексея Лялина и Олега Омельченко к 90-летию комбината наградили Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства.
Вера Куликова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».