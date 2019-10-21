В эти выходные прошел четырнадцатый тур первенства России по фуболу в зоне Запад. Владимирское Торпедо дома обыграло аутсайдера чемпионата - Звезду из С.-Петербурга.

В эти выходные прошел четырнадцатый тур первенства России по фуболу в зоне Запад. Владимирское "Торпедо" дома обыграло аутсайдера чемпионата - "Звезду" из Санкт-Петербурга.Счет на тринадцатой минуте, после углового, открыл защитник черно-белых Денис Перфилов. Во втором тайме хозяева поймали гостей на контратаке и удвоили преимущество - гол на счету Андрея Гладышева. Уже в самом конце встречи питерцы смогли отыграть один мяч - 2-1.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК "Торпедо" (Владимир): "Я ребятам говорил в раздевалке перед выходом, что очень важны будут первые минуты и чтобы не откладывать в долгий ящик результат, надо все это сделать в первом тайме. И начали неплохо - и моменты были - и надо было бы реализовывать, тогда бы второй тайм был бы полегче... Спасибо, что они дотерпели, ребята, хотя тяжело было, ноги сводило, и добились положительного результата."Футбольный клуб Муром в субботу дома разгромил Энергию из Великих Лук - 5-1. По итогам тура "Торпедо" продолжает удерживать четвертую строчку турнирной таблицы Муромляне разместились на седьмом месте. В следующие выходные торпедовцы сыграют в гостях с один из лидеров первенства "Зенитом два", муромляне отправятся к занимающей предпоследнее место Коломне.