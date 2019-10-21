Офис французской редакции журнала Новости Армении разгромлен. Вандалы вынесли фотокамеру и три компьютера с конфиденциальными сведениями, сломали дверь в помещение.

Офис французской редакции журнала "Новости Армении" (Nouvelles d'Arménie​​​). разгромлен. Вандалы вынесли фотокамеру и три компьютера с конфиденциальными сведениями, сломали дверь в помещение.Армянский посол во Франции Асмик Толмаджян сообщил в твите, что посольство решительно осуждает злоумышленников, потому что это посягательство на свободу слова и ценности республики.