Офис французской редакции журнала Новости Армении разгромлен. Вандалы вынесли фотокамеру и три компьютера с конфиденциальными сведениями, сломали дверь в помещение.
Офис французской редакции журнала "Новости Армении" (Nouvelles d'Arménie). разгромлен. Вандалы вынесли фотокамеру и три компьютера с конфиденциальными сведениями, сломали дверь в помещение.
Армянский посол во Франции Асмик Толмаджян сообщил в твите, что посольство решительно осуждает злоумышленников, потому что это посягательство на свободу слова и ценности республики.