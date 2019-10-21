Жильцы почувствовали невыносимый запах оттуда

Полуразложившееся тело неизвестной женщины обнаружили в подвале своего дома жители пятиэтажки на улице 1-ой Пионерской, сообщает Зебра-ТВ.Сообщается, что вечером 20 октября жильца дома обратились в полицию, заявив, что из их подвала доносится невыносимый запах. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили там труп женщины.Предварительно удалось определить, что тело лежит там довольно давно. Личность погибшей пока не установлена. В ближайшее время с помощью экспертизы будут выясняться обстоятельства происшествия.