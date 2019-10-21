В августе в полицию поступило сообщение о том, что из дома сбежали 6-летние дети. Следователь выяснил, что мама и бабушка неоднократно избивали малышей.

25-летней жительнице Вязников вынесли приговор за истязание детей, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.Напомним, в августе в полицию поступило сообщение о том, что из дома сбежали 6-летние дети. Следователь выяснил, что мама и бабушка неоднократно избивали малышей. При осмотре на их телах обнаружены синяки и ссадины. В период выяснения семейной обстановки малыши проживали с папой. Только после организации надлежащего контроля за благополучием детей со стороны органов системы профилактики 6-летних двойняшек передали маме. Женщина, воспитывающая еще одного маленького ребенка, осознала противоправность своего поведения. На следствии и в суде заверила в том, что впредь такого не повторится. Приговором Вязниковского городского суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Уголовное дело в отношении 43-летней бабушки детей находится в стадии судебного рассмотрения.