В селе Григорьево Гусь-Хрустального района завершаются работы по созданию модельной библиотеки
В селе Григорьево Гусь-Хрустального района завершаются работы по созданию модельной библиотеки.
Библиотека, где хорошо, как дома! Для жителей Григорьево, где сегодня живут 1,3 тыс. человек переформатирование библиотеки станет настоящим культурным прорывом. Средства на нее - 5 млн рублей – были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».
Торжественное открытие библиотеки запланировано на 8 ноября.