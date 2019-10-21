В селе Григорьево Гусь-Хрустального района завершаются работы по созданию модельной библиотеки

В селе Григорьево Гусь-Хрустального района завершаются работы по созданию модельной библиотеки.Библиотека, где хорошо, как дома! Для жителей Григорьево, где сегодня живут 1,3 тыс. человек переформатирование библиотеки станет настоящим культурным прорывом. Средства на нее - 5 млн рублей – были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».Торжественное открытие библиотеки запланировано на 8 ноября.