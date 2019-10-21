К некоторым из них жители Владимира могут подключиться прямо сейчас! Например, в совместной акции МАКФА и сети магазинов «Верный». Или новой масштабной акции «Призы для первых впечатлений», в которой могут поучаствовать покупатели сети «Магнит».

Вкуснейшая паста, ароматный плов, сочная лазанья, фаршированные канеллони, пышный бисквит и другие не менее вкусные блюда невозможно представить без продукции ТМ «MAKFA». Производитель не устает радовать своих покупателей безупречным качеством, широчайшим ассортиментом и доступными ценами. И конечно, не стоит забывать о регулярных акциях.

К некоторым из них жители Владимира и других городов России могут подключиться прямо сейчас! Например, в совместной акции МАКФА и сети магазинов «Верный». Или новой масштабной акции «Призы для первых впечатлений», в которой могут поучаствовать покупатели сети «Магнит».

Теперь, покупая продукцию любимой марки в сети магазинов «Магнит», каждый получает шанс выиграть один из удивительных супер-рпризов стоимостью в 150 000 рублей!

Сотрудничество MAKFA с крупнейшей торговой сетью Магнит, насчитывающей тысячи магазинов по всей стране, делает товары известного российского бренда более доступными и дарит покупателям массу ярких впечатлений.

Акция «Призы для первых впечатлений»

Акция проводится в сети супермаркетов Магнит с 01 октября по 20 декабря 2019 года. Регистрация чеков продлится с 01 октября по 30 ноября.

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать 3 простых шага:



Шаг первый – купить в супермаркете сети «Магнит» любую продукцию ТМ «MAKFA»: макароны, крупу, хлопья, муку и т.д.

– купить в супермаркете сети «Магнит» любую продукцию ТМ «MAKFA»: макароны, крупу, хлопья, муку и т.д.

Шаг второй – сфотографировать чек и зарегистрировать его на сайте https://magnit.makfa-promo.ru/. Количество чеков, зарегистрированных с одного номера мобильного телефона, не должно превышать трех чеков за 1 сутки.

– сфотографировать чек и зарегистрировать его на сайте https://magnit.makfa-promo.ru/. Количество чеков, зарегистрированных с одного номера мобильного телефона, не должно превышать трех чеков за 1 сутки.

Шаг третий – копить баллы и участвовать в розыгрыше призов. Информация о о накопленных баллах и количестве зарегистрированных чеков, а также вероятность выигрыша в ежедневных розыгрышах призов, доступна в личном кабинете участника. Баллы начисляются участнику за каждую единицу товара акции по чеку. Каждую неделю участник накапливает баллы в личном кабинете, которые дают ему шанс поучаствовать в розыгрыше сертификатов для совершения покупок в сети «Магнит».



Призовой фонд

Для этой особенной акции организаторы приготовили множество приятных призов.

Гарантированный приз - 20 рублей на счет мобильного оператора за регистрацию первого чека на сайте.

Ежедневный розыгрыш - 80 сертификатов Магнит номиналом 300 и 100 рублей.

Еженедельный приз – один из 9 сертификатов на первое впечатление номиналом 150 тысяч рублей на:



Приобретение новой кухни;



Шоппинг и салоны красоты;



Скутер Honda Click 125;



Личный домашний кинотеатр Sony;



15 купонов номиналом 10 тысяч рублей на покупки в сети магазинах Магнит;



Денежный взнос в фонд помощи бездомным животным;



Путешествия в Рим, на Байкал, в Танзанию, на вершину Эльбруса или на горнолыжний курорт Италии Вальдидентро.



Какой именно будет приз - выбор за победителем! А чтобы ничто не мешало наслаждаться восхитительным вкусом победы, организатор акции АО МАКФА берет на себя уплату налогов.

В еженедельном розыгрыше принимают участие чеки, зарегистрированные в текущий недельный период. В данном случае баллы участника значения не имеют.

Специальные призы - 3 сертификата номиналом сто тысяч рублей на путешествие от туристической компании Coral Travel, которые будут разыграны 10 декабря 2019г. Чтобы выиграть специальный приз, придется побороться в творческом конкурсе.

Для этого необходимо зайти на сайте акции в раздел «КОНКУРС» и обработать свою фотографию в предложенном конструкторе. Публикуйте ее в социальных сетях с хэштегами #ПервоеВпечатлениесMAKFA, добавляйте творческое описание своей мечты и выигрывайте призы! Победитель определяется экспертной группой согласно соответствию правилам акции, оригинальности задумки и креативному подходу.

Но и это еще не все!

Получите еще больше шансов на выигрыш призов в ежедневных розыгрышах, сыграв в игру «Ассоциации». Проверьте, насколько хорошо вы знаете продукцию MAKFA, и с чем она у вас ассоциируется. За весь период акции в игру можно сыграть только 1 раз, при условиях регистрации хотя бы одного чека и успешной его проверки.

Акционная продукция

Не правда ли, призы впечатляют? И чтобы стать их обладателем, нужно всего лишь купить любимую продукцию под товарным знаком «MAKFA», представленную в сети магазинов «Магнит». В акции участвует вся продукция MAKFA: как с акционным дизайном, так и в обычной упаковке.

Определение победителей

Списки номеров телефонов победителей ежедневных, еженедельных и специальных призов вывешиваются на сайте акции во вкладке «победители», при этом их данные остаются частично зашифрованными. Кроме того, в случае выигрыша ежедневного приза по смс и электронной почте приходит оповещение. При выигрыше еженедельного и специального приза представитель организатора свяжется победителем по телефону.

Кулинарные эксперименты

На самом деле акция дает возможность не просто побороться за призы, но и попробовать новые и полезные блюда, главными ингредиентами которых станет продукция MAKFA. Тальятелле с креветками по-тайски, рамен с грибами, макаронами и яйцом, шанхайский рис со свининой и пак-чой, тарт «Татен» с грушами- эти и другие оригинальные рецепты на основе круп, пасты и муки вы найдете в уникальной коллекции на официальном сайте компании MAKFA. Откройте для себя множество новых идей, чтобы порадовать себя и своих близких вкусными и изысканными национальными блюдами разных стран мира.