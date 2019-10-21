Юморист Евгений Петросян с недавних пор активно посещает спортзал и внимательно следит за здоровьем. Желание 74-летнего артиста хорошо выглядеть прокомментировала известный блогер Лена Миро.

Юморист Евгений Петросян с недавних пор активно посещаетспортзал и внимательно следит за здоровьем. Желание 74-летнего артистахорошо выглядеть прокомментировала известный блогер Лена Миро.По словам обозревательницы, то, что молодящийся Евгений Петросянтренируется три раза в неделю, вызывает у нее улыбку. Лена Миро не совсемпонимает, к чему стремится юморист. Она предположила, что артиста мотивируетмолодая возлюбленная."Хочет вернуть половую силу или укрепляет сердце, чтобы чутьдольше помучить своим присутствием на этом свете 30-летнюю Татьяну Брухунову?"– язвительно рассудила Миро в своем ЖЖ.После Лена отметила, что, возможно,в 74 года, жизнь только начинается, это новый ее этап, так сказать. И нам надо дожить до возраста ЕвгенияВагановича, чтобы его понять. Скорее всего, потеет, делая упражнения,не только ради "эстетических удовольствий" Брухуновой."Он, занимаясь для себя, своегоздоровья, заодно делает чуть приятнее и своей молодой супруге. Вот Петросянпохудел. Выводит в театр жену. Возит ее в путешествия чуть ли не каждый месяц. Денегдает. Подарочки делает. Сам отрывается перед смертью? Да. Но и ей ведь хорошорядом с ним!" – написала Лена Миро.Напомним, по слухам именно из-за помощницы Татьяны Брухуновой, которая младше его на 44 года, комик ушелот жены Елены Степаненко. Сейчас и его бывшая супруга делятсовместно нажитое имущество, общий объем которого составляет 1,5 миллиарда рублей.