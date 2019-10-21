Симона Юнусова не скрывает своего счастья. Мать рэпера Тимати рассказала о том, что чувствовала после пополнения в ее семье.

Симона Юнусова не скрывает своего счастья. Мать рэпераТимати рассказала о том, что чувствовала после пополнения в ее семье.На личной странице в "Инстаграм" женщина призналась, что присутствовала при рождении обоих своих внуков. Симона Юнусова не стала скрывать, что оба разаплакала, услышав крик новорожденного."Я ревела, когда молодой Папа целовал шелушащиеся пяточкисвоих детей и всхлипывала, когда Дядя брал на руки новорожденных... Несмотря навсе трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут сдобрым сердцем...✍️🙌 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – призналась мать рэпераТимати.Также СимонаЯковлевна рассказа, как когда-то сама впервые стала матерью. По словам Юнусовой,воспоминания уносят ее в далекий 1983 год. Тогда женщина была увлечена работойв музыкальной школе, ей нравилось общаться с ребятишками, но о своих детях онане думала.16 Окт 2019 в 9:27 PDT"Муж только вернулся после года службы и мы радовались другдругу и взрослой жизни. Через некоторое время я поняла, что пора показатьсяврачу. УЗИ тогда еще не было, а анализ крови готовился неделю. К положенномусроку я пришла в Женскую Консультацию и в окошке регистратуры получила бланк,где наискось стоял синий штамп – "Обнаружен". Несмотря на сомнения врача, ябыла уверена, что "обнаруженный" – мальчик, никого другого у меня просто немогло быть!" – поделилась мама.Муж мечтал о сыне, поэтому все девять месяцевЮнусова представляла, каким будет ее мальчик. Роды длились 16 часов, по словам СимоныЯковлевны, в тот момент ей не хватало родного человека рядом."Как бы было здорово ощущать поддержку близких и разделить сними слезы счастья... но тогда, это было невозможно. Я разглядывала копиюсвоего мужа и задавала извечные вопросы женщин – "откуда он взялся и как малышпомещался во мне?!" По значимости, рождение сыновей стало главными событиями вмоей жизни, так думала я, до появления внуков!)))" – рассказала .21 Окт 2019 в 5:59 PDTНапомним, 16 октября Анастасия Решетова родила рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сына Ратмира. Отметим, что у исполнителя есть пятилетняя дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. Девочку воспитывает бабушка Симона Юнусова.