Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике стартовали во Владимире. За кубок памяти Николая Толкачева приехали побороться гимнасты из 23 регионов России.

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике стартовали во Владимире. За кубок памяти Николая Толкачева приехали побороться гимнасты из 23 регионов России.Более двухсот спортсменов до восемнадцати лет. Ребята выполняли несколько упражнений на гимнастических кольцах, брусьях и перекладине, состязались в прыжках. Отдельно оценивались упражнения в вольном стиле. Эти соревнования - возможность подтвердить не только первый спортивный разряд, но и выполнить упражнения на звание мастера спорта. Сегодня - финальные поединки.Юрий Королев, главный судья соревнований, многократный чемпион мира по спортивной гимнастике: "Для спортсменов это дополнительный старт для того, чтобы набраться опыта в дальнейшем. Для нас, допустим, для ребят, и у девочек, наверное, это контрольный старт перед первенством России, которое пройдет буквально через три недели в Пензе."