Депутаты Законодательного Собрания региона поддержали законопроект об ограничении работы алкомаркетов в жилых домах.

Депутаты Законодательного Собрания региона поддержали законопроект об ограничении работы алкомаркетов в жилых домах. Напомним, ранее с этой инициативой выступила фракция "Единая Россия" в Государственной Думе, и законопроект был принят в первом чтении.Секретарь регионального отделения партии, спикер областного парламента Владимир Киселёв назвал инициативу актуальной. Он подчеркнул, что число жалоб от жителей на работу так называемых "наливаек" год от года растёт. Сейчас активисты "Молодой Гвардии" собирают подписи в поддержку закона и проводят соцопрос. По его результатам более 88% жителей выступают "за" ограничение ночных питейных заведений.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Сегодня партия "Единая Россия" собирает подписи среди жителей, для того чтобы данный закон в Государственной думе Был как можно быстрее принят. Мы тоже сегодня поддержали этот закон. А суть закона в том , что регионы имеют право, будут иметь право ограничивать деятельность этих предприятий в части продажи алкоголя. Единственное , нужно будет решение собственников данного дома».