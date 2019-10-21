В итоге люди, которые вложились в долевое строительство, не могут въехать в собственное жильё - дом не прошел госприёмку.

Перестройка по-владимирски. В Коммунаре построили дом высотой больше положенного. В итоге люди, которые вложились в долевое строительство, не могут въехать в собственное жильё - дом не прошел госприёмку. Что делать с лишними двумя этажами - разбиралась наша съемочная группа.Эти двери закрыты уже два года. По договору долевого участия третий корпус 19-го дома по улице Центральной должны были сдать ещё в октябре 2018-го и передать дольщикам в апреле. Но что-то пошло не так.Василий Анисимов, дольщик: "Дом до сих пор не введен в эксплуатацию по причине нарушения этажности. В данном районе разрешается строить здания высотой не более 24-х метров. Здесь есть подъезд, у которого 9 этажей и он высотой порядка 35-ти метров."Теперь, по словам дольщиков, строительная фирма предлагает ждать изменения условий застройки в этом районе. Но городская инспекция по охране объектов культурного наследия принимать новые правила не спешит. Кому деваться некуда - подписали допсоглашение с застройщиком. Отказавшись от неустойки, дольщики получили право делать ремонт и заселяться. Однако скоро они столкнутся с новой проблемой - и дело не только в неработающих лифтах, а в приближающейся зиме.Антон Игнатичев, дольщик: "К дому подведены все коммуникации, кроме газа, поскольку дом в эксплуатацию не введен, газа там быть не может по нормам безопасности. Есть электричество, водоснабжение, водоотведение, нет отопления ещё."Возводить дом выше норматива застройщику якобы разрешила предыдущая администрация области. Но документальных подтверждений тому нет. В инспекции госстройнадзора нам не смогли прокомменировать ситуацию, сославшись на вышестоящие ограны.Елена Пронина. заместитель руководителя инспекции госстройнадзора по региону: "Все запросы через руководство области."Похоже, никто не готов брать на себя ответственность за ввод в эксплуатацию дома с нарушениями. Как будет решаться вопрос? "Вести" направили официальный запрос в администрацию области.Екатерина Максимова, Екатерина Таманова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".