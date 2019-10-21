Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил антироссийские санкции, которые Токио не стало отменять. Он поблагодарил своих японских коллег за подобный подход.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил антироссийские санкции, которые Токио не стало отменять. Он поблагодарил своих японских коллег за подобный подход.После того, как кресло президента Украины занял Петр Порошенко, обсуждение международных вопросов на высшем уровне с участием Киева стало сводиться к, по большей части, двум пунктам. Украинский лидер просил выделить финансовую помощь, а затем призывал сделать что-нибудь против России.Приход ему на смену Владимира Зеленского показал, что подобный подход не был личной прихотью Петра Порошенко, а являл собой пример нового украинского подхода к дипломатии. По крайней мере новый президент в точности повторяет эти успевшие стать традиционными пункты.Так, как рассказал бывший шоумен, начиная с 2014 года Япония оказала Украине материальной помощи, размеры которой достигли к текущему моменту 1,8 миллиарда долларов. И Владимир Зеленский призвал Синдзо Абэ не останавливаться на достигнутом. Во время двусторонних переговоров они обсудили японские инвестиции в развитие украинской инфраструктуры.Затронули они и тему отношений с Россией. Президент Украины выразил премьер-министру Японии благодарность за сохранение санкций против России, передает . Отметим, экономические ограничения вводятся иностранными державами по столь широкому кругу обвинений, не находящих ни единого доказательства, что давно стали восприниматься как обыкновенная антироссийская выходка.Материал дополняется.