Специалисты Гидрометцентра объявили в столице желтый уровень опасности. Предупреждение действует с вечера 21 октября до утра 22 октября. Местами туман. Погода потенциально опасна, – ..

Специалисты Гидрометцентра объявили в столице желтый уровень опасности. Предупреждение действует с вечера 21 октября до утра 22 октября. "Местами туман. Погода потенциально опасна", – приводит официальное сообщение агентство "Москва".Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник днем в городе воздух прогреется до +18, местами пройдут осадки. Ночью столбики термометров опустятся до +9...+11, передает .