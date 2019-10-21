Ирина Млодик впервые обратилась к поклонникам за советом по воспитанию детей. Жена Эммануила Виторгана столкнулась с проблемой.

Ирина Млодик впервые обратилась к поклонникам за советом повоспитанию детей. Жена Эммануила Виторгана столкнулась с проблемой.Старшая дочка звездной пары Этельустроила "забастовку", отказавшись от сна. И если раньше супруга народногоартиста сама справлялась с заботой омалышке, то теперь ей понадобилась помощь опытных мам."Уже час пытаюсь уложить, не спит ивсе... Посоветуйте, мамочки, что делать?", – взмолилась Ирина о помощи. Самымпопулярным ответом оказалось предложение взять дочь на руки и укачать.Однако проблема в том, что девочкавесит уже 15 килограммов. Для 57-летней супруги Эммануила Виторгана этонеподъемный вес, ведь в прошлом она имела проблемы со здоровьем.Отметим, в доме звезды театра и кинос недавних пор есть еще одна детская комната. Напомним, в конце августа этогогода 79-летний вновь стал отцом. У него родилась еще одна дочь, которую назвали Кларой. Вероятнеевсего, девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства.Ранее нанял двух нянь.Одна приходит заботиться об Этель, другая же, для Клары, живет в семьезнаменитости постоянно. Как писали "Дни.ру", недавно ЭммануилВиторган заявил, что не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает снова стать отцом. При этом он подчеркнул, что тут всезависит от его жены Ирины.