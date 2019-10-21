Ирина Млодик впервые обратилась к поклонникам за советом по
воспитанию детей. Жена Эммануила Виторгана столкнулась с проблемой.
Ирина Млодик впервые обратилась к поклонникам за советом по
воспитанию детей. Жена Эммануила Виторгана столкнулась с проблемой.
Старшая дочка звездной пары Этель
устроила "забастовку", отказавшись от сна. И если раньше супруга народного
артиста сама справлялась с заботой о
малышке, то теперь ей понадобилась помощь опытных мам.
"Уже час пытаюсь уложить, не спит и
все... Посоветуйте, мамочки, что делать?", – взмолилась Ирина о помощи. Самым
популярным ответом оказалось предложение взять дочь на руки и укачать.
Однако проблема в том, что девочка
весит уже 15 килограммов. Для 57-летней супруги Эммануила Виторгана это
неподъемный вес, ведь в прошлом она имела проблемы со здоровьем.
Отметим, в доме звезды театра и кино
с недавних пор есть еще одна детская комната. Напомним, в конце августа этого
года 79-летний вновь стал отцом. У него родилась еще одна дочь, которую назвали Кларой. Вероятнее
всего, девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства.
Ранее нанял двух нянь.
Одна приходит заботиться об Этель, другая же, для Клары, живет в семье
знаменитости постоянно. Как писали "Дни.ру", недавно Эммануил
Виторган заявил, что не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает снова стать отцом. При этом он подчеркнул, что тут все
зависит от его жены Ирины.