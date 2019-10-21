Чиновники сообщили, что отопление в деревне дали, но горячая вода течёт не везде

В деревне Вековка Гусь-Хрустального района наконец-то включили отопление. Местные жители в течение нескольких недель согревались обогревателями из-за того просчётов подрядчика в установке теплотрассы.По словам вековцев, неизвестный подрядчик несколько недель назад демонтировал теплотрассу, но не заменил оборудование, а с 12 октября и вовсе закончил работу. В результате операции, полторы тысячи человек оказались отключены от центрального отопления.После проверки прокуратуры, администрации Гусь-Хрустального района было внесено представление, а также возбуждено дело об административном нарушении. Чиновники сообщили, что отопление в деревне дали, но горячая вода течёт не везде.