Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Избранником звезды стал директор арт-галереи Кук Марони. Свадебная церемония состоялась в роскошном коттедже в штате Род-Айленд. На ..

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Избранником звезды стал директор арт-галереи Кук Марони. Свадебная церемония состоялась в роскошном коттедже в штате Род-Айленд. На мероприятии присутствовали 150 человек, передает "" со ссылкой на зарубежные СМИ.О романе актрисы с руководителем галереи стало известно в 2018 году. В интервью журналистам голливудская звезда признавалась, что влюбилась в Кука Марони с первого взгляда и сразу задумалась о браке, сообщает телеканал "".Напомним, Дженнифер Лоуренс прославилась благодаря роли Китнисс Эвердин в серии фильмов "Голодные игры". Она также снялась в таких картинах, как "Мама!", "Пассажиры", "Красный воробей" и "Джой", уточняет .19 Окт 2019 в 10:56 PDT