Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев совместно со своей студией выпустил плакат "Возраст домов Владимира".

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев совместно со своей студией выпустил плакат "Возраст домов Владимира".Она дополнена информативным графиком распределения зданий в зависимости от их старины. Возраст домов отображается через цветовую схему. Удивительно, что Владимир попал в первые 4 работы студии подобного типа. Кроме Владимира, Артемий Лебедев презентовал карты Питера, Москвы и Казани.