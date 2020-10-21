Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!ДЕТСКИЕ "КОМЕНДАНТСКИЕ ДНИ" С 24 октября по 8 ноября – приостанавливается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.БЕЗУМНЫЙ ПАЦИЕНТ Во владимирской больнице произошло убийство https://vladtv.ru/society/116270/ПОШЛА ТРЕТЬЯ ТЫСЯЧА 2097 активных случаев коронавируса подтверждено во Владимирской областиЗНАЙ НАШИХ! Шоколадная фея из Владимирской области вошла в десятку самых необычных скульптур России https://vladtv.ru/culture/116272/