Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал соотечественникам, что не пойдет на второй срок. Однако все действия политика указывают на то, что он собирается оставаться на посту главы республики пожизненно, заявил эксперт Павел Усов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал соотечественникам, что не пойдет на второй срок. Однако все действия политика указывают на то, что он собирается оставаться на посту главы республики пожизненно, заявил эксперт Павел Усов.На днях белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский дал большое интервью после освобождения из следственного изолятора. Он назвал Александра Лукашенко сильным президентом с мощной аурой. По его словам, глава республики готов к открытому диалогу с протестующими.Слова оппозиционера наделали много шума в Сети. Политолог Павел Усов назвал Юрия Воскресенского "политико-психологическим экспериментом". По его мнению, власти Белоруссии хотят создать образ "просветленного человека", который осознал тупиковость протестов."Но Лукашенко войну с народом ведет такую, словно собирается править пожизненно, и именно этого он и хочет", – заявил эксперт в своем телеграм-канале.Предстоящая конституционная реформа, которую так нахваливал Воскресенский, не изменит действующий режим. Усов допустил, что отдельные структуры системы все же могут измениться, но сущность останется прежней. Система власти в Белоруссии и дальше будет авторитарной.Напомним, массовые протесты против режима не утихают более двух месяцев. Президент сообщил о смене тактики борьбы. Силовики "в спокойном режиме" найдут каждого демонстранта при помощи современных технических средств.