Насколько важно качество питьевой воды и можно ли ее очистить?

Насколько важно качество питьевой воды и можно ли ее очистить? Что же необходимо для того, чтобы вода не губила, а была полезной. Узнаете из интервью с директором сети магазинов "Ручеек" Олегом Веденским.