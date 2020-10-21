Ситуация в регионе сейчас гораздо более сложная, чем весной этого года.

Вопросы противостояния второй волне коронавируса сегодня обсудили на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания. Директор облздрава Елена Утемова заявила, что ситуация во Владимирской области сейчас гораздо более сложная, чем весной этого года, поскольку в регионе не введены ограничительные мероприятия. Утемова подтвердила , что уже в конце этой рабочей недели хирургическое отделение ОКБ вновь начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, но даже почти две сотни новых койкомест сами по себе, по ее словам, не смогут переломить ситуацию.Елена Утемова директор Департамента здравоохранения Владимирской области:- Мы реально понимаем всю критичность развивающейся ситуации. И я уже неоднократно поднимала вопрос введения ограничительных мероприятий, потому что без этих мероприятий система здравоохранения захлебнётся в ближайшее время. И 180 коек, которые мы откроем в течение недели , они могут захлебнуться так же быстро , если мы не примем решения на уровне руководства области о введении ограничительных мер.