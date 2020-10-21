В мэрии назвали четыре фамилии. Формирование списка продолжается.

Советники будут назначаться по отраслевому принципу, исключая политическую составляющую.«Руководители администрации перегружены рутиной и иногда нуждаются в свежем взгляде со стороны. При этом задача советника не только предлагать обоснованные и максимально эффективные решения, но и лично участвовать в работе над их исполнением», - отметил глава Владимира Андрей Шохин, отвечая на вопрос о необходимости их появления.Таким образом, генерировать и исполнять в жизнь идеи по промышленной и инвестиционной политике будет Алексей Русаковский.Вопросами экономики займётся Дмитрий Осипов. За образование, физкультуру и спорт возьмётся Дмитрий Кушпита. Советником по здравоохранению, поддержке инвалидов и развитию доступной среды - Любовь Кац.Формирование списка продолжится.