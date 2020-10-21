Здесь учащиеся колледжа будут получать практические навыки по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Сити-фермерство».

Владимир Сипягин открыл пять новых мастерских в Никологорском аграрно-промышленном колледже. Лаборатории с современным оборудованием организовали в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Их обустройство обошлось в 42 млн рублей с лишком, выделенных из бюджетов всех уровней. Здесь учащиеся колледжа будут получать практические навыки по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Сити-фермерство».– Открытие новых мастерских – ещё одна глава в истории колледжа, которому в этом году исполняется 55 лет. Благодаря реализации нацпроекта в учебном заведении усилена база по ремонту и модернизации сельскохозяйственной техники, студенты получили возможность разработки систем орошения, исследования продуктов питания, состава почв и воды, отработки ветеринарных процедур. Для сельского хозяйства, которое остаётся одним из драйверов отечественной экономики, такая качественная подготовка кадров крайне важна, - сказал губернатор.Масштабное обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования началось во Владимирской области в 2019 году году. Его ключевая цель – комплексная модернизация условий подготовки конкурентоспособных рабочих кадров. Учебные заведения комплектуются современным специализированным оборудованием по международным стандартам WorldSkills.В новых учебных мастерских готовят квалифицированных специалистов,проводят демонстрационные экзамены. Мастерские становятся площадками чемпионатного движения «Молодые профессионалы России».Результаты уже есть. В сентябре команда нашей области завоевала золотую, серебряную и четыре бронзовых медали VIII Национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия». Отличные результаты традиционно показывают и студенты Никологорского аграрно-технического колледжа: пять лет подряд они становятся первыми в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Семь мастеров производственного обучения колледжа являются обладателями гранта Губернатора «Мастер года», а представители студенчества ежегодно становятся соискателями именной стипендии областной администрации «Надежда земли Владимирской».