Здесь учащиеся колледжа будут получать практические навыки по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Сити-фермерство».
Владимир Сипягин открыл пять новых мастерских в Никологорском аграрно-промышленном колледже. Лаборатории с современным оборудованием организовали в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Их обустройство обошлось в 42 млн рублей с лишком, выделенных из бюджетов всех уровней. Здесь учащиеся колледжа будут получать практические навыки по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Сити-фермерство».
– Открытие новых мастерских – ещё одна глава в истории колледжа, которому в этом году исполняется 55 лет. Благодаря реализации нацпроекта в учебном заведении усилена база по ремонту и модернизации сельскохозяйственной техники, студенты получили возможность разработки систем орошения, исследования продуктов питания, состава почв и воды, отработки ветеринарных процедур. Для сельского хозяйства, которое остаётся одним из драйверов отечественной экономики, такая качественная подготовка кадров крайне важна, - сказал губернатор.
Масштабное обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования началось во Владимирской области в 2019 году году. Его ключевая цель – комплексная модернизация условий подготовки конкурентоспособных рабочих кадров. Учебные заведения комплектуются современным специализированным оборудованием по международным стандартам WorldSkills.
В новых учебных мастерских готовят квалифицированных специалистов,проводят демонстрационные экзамены. Мастерские становятся площадками чемпионатного движения «Молодые профессионалы России».
Результаты уже есть. В сентябре команда нашей области завоевала золотую, серебряную и четыре бронзовых медали VIII Национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия». Отличные результаты традиционно показывают и студенты Никологорского аграрно-технического колледжа: пять лет подряд они становятся первыми в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Семь мастеров производственного обучения колледжа являются обладателями гранта Губернатора «Мастер года», а представители студенчества ежегодно становятся соискателями именной стипендии областной администрации «Надежда земли Владимирской».