Сегодня ночью в Гусь-Хрустальном сгорел многоквартирный дом. Один человек погиб, три семьи остались без крыши над головой.

Сегодня ночью в Гусь-Хрустальном сгорел многоквартирный дом. Один человек погиб, три семьи остались без крыши над головой.Ночные кадры с улицы Интернациональной. Возгорание началось в квартире второго этажа и быстро перекинулось на крышу дома. Из двенадцати квартир , жилыми в здании были только три . Пятнадцать человек, в том числе пятеро детей эвакуировались из здания сами - до приезда пожарных.Александр Долгов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Владимирской области:- На момент прибытия первых пожарных подразделений , происходило возгорание кровли наплощадишестьсот квадратных метров , на данный момент полжар локализован , к тушению привлекается шесть единиц техники и 27 человек личного состава.Вот так выглядел дом наутро после пожара. Стены целы, но все квартиры выгорели. В одной из них нашли тело мужчины.Геннадий Сигаев, первый заместитель главы города Гусь-Хрустальный:- Останки были обнаружены уже утром, после того как огня уже не было. работала следственная группа было обнаружено тело. Предположительно мужчина. Ни возраст, ни фамилия сейчас мы назвать точно не можем. Этим занимаются следственные органы.Светлане Сергеевой, можно сказать, повезло.В своей квартире она не живет уже 10 лет. Про пожар узнала случайно - увиделаиз окна автобуса. О причине возгорания может только догадываться.Светлана Сергеева, пострадавшая:Вы знаете - расстроилась. У меня хоть там ничего нет, но жалко, конечно. Ведь здесь и проводка плохая и печь не ремонтировалась никогда. А может просто кто-то пьяный был.Известно, что дом был признан аварийным еще семь лет назад. Но оставшихсяв немлюдей так и не переселили.Все три семьи погорельцев разместили в Едином социально-культурном центре, неподалеку. А пока администрация города решает вопрос их расселения.Геннадий Сигаев, первый заместитель главы города Гусь-Хрустальный:- Мы сейчас строим дом, многоквартирный. И вот в этом доме вот для этих семей предусмотрены 3 квартиры. Дом, ориентировочно мы надеемся будет сдаваться либо в конце весны - начале лета будущего - 2021 года. Там, сейчас уже начнутся отделочные работы. И вот для этих 3х семей уже предусмотрено жилье. Оно уже определено и выделено для них.Зимовать пострадавшим придется в реабилитационном центре. В администрации уверены - там есть все условия для того, чтобы переждать зиму.Артём Яковенко, Александр Голубев, Вести Владимир.