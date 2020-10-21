С сегодняшнего дня она назначена на должность руководителя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области.

С 21 октября 2020 года председателем комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области назначена Юлия Бабаева. Глава региона подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба Белого дома.Юлия Юрьевна - коренная жительница Владимира. Она закончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «коммерция». Работала в коммерческих организациях областного центра.«Ранее руководила отделом внешнеэкономического анализа и развития Департамента экономического развития Владимирской области», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.