Вчера не смог расплатиться в магазине: на карте неожиданно оказалось недостаточно средств. В банке сообщили, что деньги со счета списали судебные приставы. У меня вроде никаких неоплаченных ..

Вчера не смог расплатиться в магазине: на карте неожиданно оказалось недостаточно средств. В банке сообщили, что деньги со счета списали судебные приставы. У меня вроде никаких неоплаченных долгов не было. Как такое возможно и что мне делать? (Олег, г. Владимир)Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда КалашниковаБывает, что Вас могут перепутать с другим должником, Вашим полным однофамильцем. Для начала стоит обратиться в свой банк, чтобы выяснить, на каком основании произошло списание. Если выяснится, что банк выполнял постановление судебных приставов, попросите копию этого распоряжения и выписку со счета, где указана сумма списания.Если произошла ошибка, и Вы никому ничего не должны, напишите заявление в ФССП о возврате необоснованного списания на имя судебного пристава, который ведет ваше дело. Приложите к заявлению выписку с банковского счета, а также копию паспорта — чтобы пристав убедился, что должник — не Вы. Просите отменить постановление о взыскании денег с вашего счета, а также вернуть вам удержанные суммы. Заявление нужно написать в двух экземплярах и сдать в канцелярию отдела судебных приставов. На Вашей копии должны поставить отметку о том, что приняли документ, и указать дату.Если Вы оспорили долг, и суд отменил исполнительный документ, но банк продолжает отправлять деньги в ФССП, то, возможно, банк не получил уведомление о том, что долг аннулирован. Нужно запросить у пристава постановление об отзыве исполнительного листа, предоставить его в банк и списания прекратятся.