Она будет вскрыта школьниками в 2050-м году, ровно через 30 лет.

Старейшей общеобразовательной организации региона - владимирской школе №1 исполняется 150 лет. Сегодня там состоится торжественная линейка , посвящённая закладке "Капсулы времени", которая будет вскрыта школьниками в 2050-м году, ровно через 30 лет. В записивидеообращения принимали участие все классы с 1-го по 11-й, говорит директор школы Татьяна Ростовцева.- Каждый из нас мечтает оставить свой след в истории. Вот и наши выпускники и учащиеся школы тоже решили оставить свой след и обратиться к потомкам с посланием, советом или напутствием. Мы производим закладку капсулы на 30 лет. Это будет здесь, в стенах нашей школы, около нашего музея.К юбилею школьный музей обновился, например, там появился стенд, посвящённый выпускнице школы 1905 года - известной художнице Ольге Розановой. А завтра днём в музее пройдёт основное торжественное мероприятие к 150-летию владимирской школы №1.Ольга Слободнюк