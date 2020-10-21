Пандемия коронавируса в России не отступает. Суточный прирост инфицированных превысил отметку в 15 тысяч.

Пандемия коронавируса в России не отступает. Суточный прирост инфицированных превысил отметку в 15 тысяч.За прошедший день в России выявили 15 700 зараженных. Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. В оперативном штабе уточнили, что у 25,9% из них нет клинических проявлений болезни.На первом месте по числу больных оказалась Москва. Здесь диагноз поставили 4 389 гражданам. На второй и третьей строчках расположились Санкт-Петербург и Московская область с 684 и 466 инфицированными соответственно.В первую десятку также попали Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Архангельская и Воронежская области, а также Красноярский край и Забайкальский край.Таким образом, с начала пандемии коронавирус подхватили 1,447 миллиона граждан. Число выздровевших выросло на 10,952 тысячи до 1,096 миллиона. Количество умерших увеличилось на 317 до 24,952 тысячи.Материал дополняется.