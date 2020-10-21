Футбола не будет! Матч, который должен был состоятся во Владимире 29 октября, между командами “Торпедо”- “Чита” отменён. У части игроков команды соперника выявлены положительные

Футбола не будет! Матч, который должен был состоятся во Владимире 29 октября, между командами “Торпедо”- “Чита” отменён. У части игроков команды соперника выявлены положительные тесты на КОВИД-19, сообщает пресс-служба читинского футбольного клуба. Тренировки были сразу приостановлены, а команду и персонал по предписанию краевого Роспотребнадзора отправили на карантин и самоизоляцию. В пресс-службе клуба также отмечают, что