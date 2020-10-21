Во Владимире в Центральном парке появился Музей Советского Детства. Во что играли пионеры и октябрята?

Во Владимире в Центральном парке появился Музей Советского Детства. Во что играли пионеры и октябрята?Игровой автомат Морской бой- самый популярный среди детей Советского Союза: десять торпед, которыми нужно поразить десять вражеских кораблей, приз за выполнение - три дополнительных торпеды. Этот , правда, уже почти не работает , но зато вызывает ностальгию у посетителей.Максим Кадушкин, посетитель:- Я помню были на пульте управления не на, ну там проводочные вот соединения танки, катера. Вот такого формата игрушки. Это вот основне что я помню. Затем вот такие развлекательные комплексы как самолет , катер вот они более знакомые.Максим Кадушкин вместе с дочкой здесь частый гость. Приходят по несколько раз в неделю! Но в отличие от папы, шестилетнюю Алесю интересуют игры пострашнее. Она любительница Комнаты страха.- Алеся, а кто это ?- Это гоблины.- Тебе не страшно?- Да нет!Олимпийский Мишка, магнитола, радио - воспитатель всех девчонок и мальчишек. Когда родители уходили на работу и ты оставался один дома именно радио было твоим другом и учителем. Сказки и передачи звучали целый день. Идея организовать Музей советского детства принадлежит новому руководству парка Центральный.Артем Поторочин, замдиректора парка "Центральный":- Мы подумали и решили вдохнуть новую жизнь и определили, что это будет советское детство коли у нас есть такая база. Вот эти автоматы игровые у нас хотели купить из Москвы представители , но мы естественно от этого отказались. Добро это самим нужно! Идея телепортироваться в советское детство понравилась владимирцам. Ведь здесь можно показать ребенку , какие игры были у его родителей и даже вместе поиграть.Артем Поторочин, замдиректора парка "Центральный":- Задача дать возможность родителям окунуться обратно детство в то утраченное. Некие вот такие точки притяжения вот игрушки.Сразу поток воспоминаний начинается.В планах у организаторов новые отдельные залы с советской атрибутикой. .Дирекция парка обращается к жителям города: если у вас есть игрушки той поры , предметы интерьера, электроника в хорошем состоянии, с которыми не жалко расстаться, то можете их подарить музею. А еще очень просят откликнуться специалистов, которые могут вернуть работоспособность старым игровым автоматам. На складе осталось еще несколько и в них еще можно вдохнуть жизнь.Вера Куликова, Александр Чунаев .Вести-Владимир.