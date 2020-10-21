Речь идет о пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дуброва у рынка «Слобода». Всего их 15 штук.
Завершился монтаж светофоров. Речь идет о пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дуброва у рынка «Слобода». Всего их 15 штук.
Перекресток крупнейших транспортных потоков на Юго-Западного района давно стал
Например, 1 октября ДТП произошло на кольце, соединяющем улицы Верхняя и Нижняя Дуброва, и этот случай далеко не исключение. Пересечь его утром или вечером в час пик – задача не из легких.
Кроме того, именно через него большегрузные автомобили следуют в промзону «Яма» и далее – на Моситострой.
, вопрос с установкой светофора на этом аварийном участке дороги уже давно находится на контроле городских властей.