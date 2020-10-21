В ходе проведения проверки на данной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Богородское задержали местного жителя за ложное сообщение о якобы существующей угрозе.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает совершить противоправное деяние на территории автосервиса на 3-й Гражданской улице.В ходе проведения проверки на данной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на Игральной улице. Им оказался 62-летний житель района.При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.По данному факту дознанием ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22