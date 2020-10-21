В ходе проведения проверки на данной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...
Сотрудники ППСП ОМВД России по району Богородское задержали местного жителя за ложное сообщение о якобы существующей угрозе.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает совершить противоправное деяние на территории автосервиса на 3-й Гражданской улице.
В ходе проведения проверки на данной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на Игральной улице. Им оказался 62-летний житель района.
При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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