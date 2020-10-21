Заброшенная с двухтысячных годов. Во Владимире, на Студеной горе сегодня начался снос здания старой спортшколы.

Заброшенная с двухтысячных годов. Во Владимире, на Студеной горе сегодня начался снос здания старой спортшколы.Заброшка, которая находится в частной собственности,много лет использовалась для жильябездомными, там часто играли дети, подвергая свою жизнь опасности. Администрация Ленинского района не раз обращалась к собственнику - группе предпринимателей - с просьбой либо восстановить здание, либо снести его.вот наконец компания приняла решение расчистить участок.Что будет построенона местеспортшколы? Об этом собственник администрацию города пока не уведомил.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира:- Строительство, как вы знаете, ведётся после оформления соответствующей документации, заполнения проектов. Зона О1 - зона общественно-делового назначения, которое предполагает строительство объектов социального значения, культурно-бытового, делового.