С сегодняшнего дня председателем комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области назначена Юлия Бабаева.

С сегодняшнего дня председателем комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области назначена Юлия Бабаева.Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.Юлия Юрьевна Бабаева родилась во Владимире, закончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «коммерция». Работала в коммерческих организациях города Владимира. Перед назначением на должность председателя комитета возглавляла отдел внешнеэкономического анализа и развития Департамента экономического развития Владимирской области.