С такой инициативой выступил глава региона Владимир Сипягин.

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собрание проект изменений в закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год». Он предлагает увеличить прожиточный минимум с 9302 до 9800 рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Этот показатель влияет на социальную доплату для неработающих пенсионеров.Нововведения коснутся более 36 700 жителей региона. Именно столько людей получали доплату к 1 сентября 2020 года. А это больше 10% безработных пенсионеров области. Средний размер доплаты - 2170,58 рубля.