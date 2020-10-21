Глава города Владимира Андрей Шохин подписал распоряжение «Об утверждении Положения о советнике главы города Владимира».

Глава города Владимира Андрей Шохин подписал распоряжение «Об утверждении Положения о советнике главы города Владимира». Говорится на мэрии.Советником главы города Владимира по промышленной и инвестиционной политике будет назначен Алексей Русаковский, советником по вопросам экономики - Дмитрий Осипов, советником по вопросам образования, физической культуры и спорта - Дмитрий Кушпита, советником по вопросам здравоохранения, поддержки инвалидов и развитию доступной среды - Любовь Кац. Работать они будут преимущественно на общественных началах.Первые советники приступят к работе после оформления соответствующих документов. Формирование пула советников продолжается.