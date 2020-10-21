Злоумышленник, пытаясь скрыть свою причастность к преступлению, повредил видеокамеру в подъезде дома.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в июле текущего года фигурант, возвращаясь от приятеля, живущего в многоквартирном доме, увидел в подъезде велосипед, аналогичный которому хотел приобрести. Злоумышленник обратил внимание, что в подъезде установлена видеокамера.Спустя неделю обвиняемый вернулся и похитил транспортное средство и спрятал у приятеля, планируя в дальнейшем самостоятельно им пользоваться. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, фигурант надел маску и повредил камеру, окрасив объектив краской.Несмотря на предпринятые меры, личность злоумышленника была установлена сотрудниками полиции в течение нескольких дней после поступившего в полицию заявления.В дальнейшем было установлено и местонахождение похищенного имущества, которое вернули владельцу.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.