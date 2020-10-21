В 2023 году здесь планируют построить новое здание поликлиники. На 2021 год запланирован ремонт медучреждения.
Пару недель назад жителей области шокировали , опубликованные в популярных владимирских пабликах. Это были фотографии коридора и кабинета врача-терапевта Собинской поликлиники, где принимают взрослых пациентов. Пользователи в «сети» сразу вспомнили шутки про отклеившуюся стабильность и так далее.
Однако пациентам в Собинке всё-таки хочется узнать – как Департамент здравоохранения администрации Владимирской области планирует исправлять сложившуюся ситуацию. Редакция «АиФ - Владимир» постаралась это выяснить.
В ответе администрации на наш запрос значится, что здание в Собинке на ул. Димитрова, 24 «Б» - памятник культурного наследия. Как известно, это сильно увеличивает стоимость реконструкции и реставрации объекта, но и бросать его на произвол судьбы власти не намерены.
«В 2014 году были отремонтированы кабинеты помещения, где принимают нарколог и психиатр, а также регистратура на первом этаже. В 2017 году для доступа маломобильных граждан была отремонтирована входная группа. В том же году заменили часть окон», - комментируют ситуацию в пресс-службе обладминистрации.
К слову, помещения, попавшие в кадр, не видели новой штукатурки со времён образования Собинской районной больницы.
«Сейчас рассматривается возможность строительства в Собинке новой современной поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ориентировочный срок – 2023 год», - добавили в региональном правительстве.
Выяснилось, что и текущее здание не оставят без ремонта. Он запланирован на 2021 год. Проектно-сметную документацию чиновники хотят подготовить до конца текущего года.
Александр Минеев
Справка «АиФ Владимир»:
В период с 2018 по 2020 год в здравоохранении Владимирской области отремонтированы и реконструированы следующие медицинские учреждения:
- лечебный корпус ЦРБ в Юрьев-Польском;
- акушерский корпус ЦГБ в Гусь-Хрустальном;
- амбулатория в селе Ляхи;
- 28 ФАПов на территории области(с учётом построенных с нуля);
- стационар Суздальской райбольницы;
- Дом ребёнка в Гусь-Хрустальном и детская поликлиника;
- поликлиника №1 и детская поликлиника в Судогодской ЦРБ;
- здания больничного городка в г. Струнино;
- Областная психиатрическая больница;
- ГКБ Владимира;
- Областная клиническая больница;
- кардиологическое и инфекционное отделения Гороховецкой ЦРБ;
- поликлинические отделения в Петушинском районе;
- Детская городская поликлиника Владимира;
- поликлиника Киржачской ЦРБ.