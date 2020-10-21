В 2023 году здесь планируют построить новое здание поликлиники. На 2021 год запланирован ремонт медучреждения.

Пару недель назад жителей области шокировали , опубликованные в популярных владимирских пабликах. Это были фотографии коридора и кабинета врача-терапевта Собинской поликлиники, где принимают взрослых пациентов. Пользователи в «сети» сразу вспомнили шутки про отклеившуюся стабильность и так далее.Однако пациентам в Собинке всё-таки хочется узнать – как Департамент здравоохранения администрации Владимирской области планирует исправлять сложившуюся ситуацию. Редакция «АиФ - Владимир» постаралась это выяснить.В ответе администрации на наш запрос значится, что здание в Собинке на ул. Димитрова, 24 «Б» - памятник культурного наследия. Как известно, это сильно увеличивает стоимость реконструкции и реставрации объекта, но и бросать его на произвол судьбы власти не намерены.«В 2014 году были отремонтированы кабинеты помещения, где принимают нарколог и психиатр, а также регистратура на первом этаже. В 2017 году для доступа маломобильных граждан была отремонтирована входная группа. В том же году заменили часть окон», - комментируют ситуацию в пресс-службе обладминистрации.К слову, помещения, попавшие в кадр, не видели новой штукатурки со времён образования Собинской районной больницы.«Сейчас рассматривается возможность строительства в Собинке новой современной поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ориентировочный срок – 2023 год», - добавили в региональном правительстве.Выяснилось, что и текущее здание не оставят без ремонта. Он запланирован на 2021 год. Проектно-сметную документацию чиновники хотят подготовить до конца текущего года.Александр МинеевСправка «АиФ Владимир»:В период с 2018 по 2020 год в здравоохранении Владимирской области отремонтированы и реконструированы следующие медицинские учреждения:- лечебный корпус ЦРБ в Юрьев-Польском;- акушерский корпус ЦГБ в Гусь-Хрустальном;- амбулатория в селе Ляхи;- 28 ФАПов на территории области(с учётом построенных с нуля);- стационар Суздальской райбольницы;- Дом ребёнка в Гусь-Хрустальном и детская поликлиника;- поликлиника №1 и детская поликлиника в Судогодской ЦРБ;- здания больничного городка в г. Струнино;- Областная психиатрическая больница;- ГКБ Владимира;- Областная клиническая больница;- кардиологическое и инфекционное отделения Гороховецкой ЦРБ;- поликлинические отделения в Петушинском районе;- Детская городская поликлиника Владимира;- поликлиника Киржачской ЦРБ.